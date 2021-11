Eigenaren oliebollenkraam overvallen

Het echtpaar dat de oliebollenkraam aan het Van Beuningenplein in Utrecht runt, is op woensdagavond 10 november overvallen. Als de man (68) en zijn vrouw (58) na een werkdag in hun auto willen stappen, staan daar twee mannen met een vuurwapen op hen te wachten.

Verzet Het is ongeveer 18.20 uur als de slachotffers de oliebollenkraam afsluiten en naar hun auto lopen. De overvallers bedreigen het echtpaar met het vuurwapen en eisen hun spullen. De slachtoffers verzetten zich en er ontstaat een vechtpartij. Het lukt de daders niet om iets buit te maken en ze gaan ervandoor. Vluchten De overvallers rennen vanaf het Van Beuningenplein linksaf de Mariëndaalstraat in. Op beelden van een bewakingscamera in de omgeving is een glimp van ze te zien. Ze rennen hard door de straat. De één draagt een rode en de ander zwarte capuchontrui.

Heeft u een idee wie deze overvallers zijn? Was u getuige? Of heeft u camerabeelden waarop de daders te zien zijn? Geef alles wat u weet door via de tiplijn: 0800 - 6070 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.