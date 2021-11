Woningoverval Almere

Een 32-jarige man zit woensdag 10 maart in zijn woning aan de Amarantstraat nietsvermoedend achter zijn computer als er ineens twee mannen voor zijn neus staan. De twee overvallers bedreigen hem en takelen hem zò toe dat hij naar het ziekenhuis moet. Na uitgebreid onderzoek heeft de recherche één van de twee verdachten al aan kunnen houden. Maar we zijn nog op zoek naar verdachte 1.

Signalement - man tussen 16 en 20 jaar - normaal postuur - rond 1.77 m lang - licht getinte huid - in het zwart gekleed en en tas van het merk The North Face

Het is nog niet duidelijk waar de mannen precies voor kwamen. Mogelijk waren ze op de computer of andere spullen uit. De verdachten zijn uiteindelijk met niets vertrokken. Mogelijk omdat de bewoner zich niet zo makkelijk gewonnen gaf. Na een hevige worsteling, waarbij de bewoner een aantal harde tikken tegen zijn gezicht kreeg, en er werd uitgehaald met een mes, besloten de indringers te vertrekken. Ze lieten de man bloedend achter in zijn huis.

Vragen

Wie weet wie deze man is? Help deze zaak oplossen en geef je tips door via de opsporingstiplijn: 0800 6070 of bel Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.