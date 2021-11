Bedreiging en vernieling in drogist Van Woustraat

Omschrijving

Het slachtoffer staat die ochtend rond 11.30 in de drogist in rij om af te rekenen. Terwijl ze staat te wachten, ziet ze een jongen de winkel binnenkomen en deze jongen gaat na een blikje drinken gepakt te hebben al vrij snel ook in de rij staan. Hij maakt een opmerking over de drukte bij de kassa, zo hoort het slachtoffer. Vervolgens zet de jongen zijn mandje op de grond en geeft deze een harde duw, het mandje schuift hierop door het gangpad en blijft verderop staan. Het slachtoffer besluit de jongen aan te spreken op zijn gedrag en zegt dat hij zijn mandje gewoon op de juiste plek moet achterlaten. Er ontstaat een discussie tussen de jongen en het slachtoffer en op een gegeven moment begint de jongen dreigende taal uit te slaan. Naast dat hij het slachtoffer bedreigt, komt de jongen ook dicht op haar staan en maakt meerdere malen een beweging alsof hij het slachtoffer met het blikje dat hij in zijn hand heeft wil slaan en/of het blikje naar haar wil gooien.

Het slachtoffer vindt de situatie zeer bedreigend en geeft aan de politie te bellen. Dan loopt de jongen weg. Hij heeft het blikje drinken nog in zijn handen en dat gooit hij terug de winkel in. Daarna pakt hij in een schap van de drogist buiten een fles bleekwater en gooit ook de fles hard naar binnen. De fles gaat kapot en bleekwater spat alle kanten op, onder andere op het slachtoffer en een medewerker van de drogist. De jongen gaat vervolgens snel weg.

Kans om zich te melden

Het hele incident staat op beeld. De verdachte in deze zaak is mogelijk minderjarig en krijgt daarom de kans zich eerst zelf bij de politie te melden. Doet hij dat niet binnen twee weken, dan worden zijn beelden alsnog herkenbaar getoond. Het gaat om een jongen van rond de 18 jaar oud met een licht getinte huidskleur en een normaal postuur.

Informatie delen

Bent u de verdachte op de beelden? Meld u zich dan bij de politie.

Herkent u de verdachte op de beelden alsnog of heeft u andere informatie over deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.