Diefstal tas in horecagelegenheid Bellamyplein

Zondagavond 8 augustus 2021 wordt in een horecagelegenheid aan het Bellamyplein de handtas van een 33-jarige vrouw gestolen. Op beeld is duidelijk te zien hoe een nog onbekende man de tas op zeer brutale wijze buit weet te maken.

Omschrijving

Het slachtoffer zit die avond rond 20.30 uur samen met haar partner wat te eten in de horecagelegenheid. Ze heeft haar handtas over de rugleuning van haar stoel gehangen. Wanneer haar partner even weggaat en kort daarna weer terugkomt, merkt ze dat haar tas – die dus vlak achter haar hing – opeens weg is.

Camerabeelden laten zien dat een onbekende man vlak daarvoor de tas van het slachtoffer op slinkse wijze heeft gestolen. Nadat de partner van het slachtoffer is weggegaan en zij in haar eentje zit, gaat de man vlak achter de stoel van het slachtoffer staan. Hij staat daar, beweegt wat heen en weer, kijkt ondertussen naar de tas en haalt die snel van de stoel wanneer hij zijn kans schoon ziet. Met de tas loopt de man vervolgens snel weg.

In de tas zaten diverse waardevolle goederen, waaronder de portemonnee van het slachtoffer. Haar bankpas is dezelfde avond nog gebruikt bij een supermarkt in Amsterdam. Het is niet duidelijk wie daar verantwoordelijk voor is.

Signalement verdachte

De recherche wil graag weten wie de man op de beelden is. Zijn signalement:

- Man;

- 25-30 jaar oud;

- Lichte huiskleur;

- Donker haar;

- Donkere baard;

- Droeg een zwart joggingpak en zwarte sneakers.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in.

U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070.

Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.