Straatroof Sarphatipark

Zaterdagavond 26 juni 2021 wordt een 17-jarige meisje in het Sarphatipark door drie jongens van haar telefoon beroofd. De politie heeft duidelijke beelden van twee verdachten en van één van deze twee is de identiteit inmiddels bekend. Omdat de andere vastgelegde verdachte mogelijk minderjarig is, werden zijn beelden eerst onherkenbaar met het publiek gedeeld. Hij kreeg twee weken de tijd zich bij de politie te melden, maar daar deed niet. Daarom gaan zijn beelden nu alsnog herkenbaar naar buiten.

Omschrijving

Het slachtoffer loopt die avond rond 23.20 uur samen met een vriendin door het park als ze worden aangesproken door drie onbekende jongens. Het trio vraagt of ze misschien even mogen bellen met een telefoon van de vriendinnen. Het slachtoffer vertrouwt het niet en zegt daarom dat haar telefoon stuk is. De drie jongens vragen vervolgens of ze dat dan kan laten zien. Wanneer het slachtoffer haar telefoon uit haar broekzak haalt, grist één van de jongens de kostbare iPhone direct uit haar handen. Het groepje rent vervolgens al lachend weg. Het slachtoffer rent samen met haar vriendin achter de jongens aan om haar telefoon terug te eisen, maar wordt dan door één van de drie bedreigd met een mes. Ze schrikt ontzettend en durft niets meer te zeggen of te doen. De jongens rennen daarna hard weg naar de uitgang van het Sarphatipark aan de kant van de Van Woustraat.

Via de Tweede Jan van der Heijdenstraat rennen de drie naar de Van Woustraat. Daar gaan twee jongens kort een fastfoodrestaurant in en rennen dan weer verder in de richting van de Amsteldijk, rechtsaf de Nieuwe Amstelbrug op. Daar verdwijnen de jongens uit het zicht.

Signalement verdachte

Twee verdachten zijn duidelijk vastgelegd in het fastfoodrestaurant aan de Van Woustraat. Van één van deze twee is de identiteit inmiddels bekend, maar van de andere verdachte nog niet. Zijn signalement:

- Jongen;

- Getinte huidskleur;

- 16 tot 20 jaar oud;

- Ongeveer 1.70 meter lang;

- Donker, gemillimeterd haar;

- Droeg een blauwe jeans, zwarte bovenkleding met gewatteerde bodywarmer;

- Droeg zwarte sokken met instapslippers;

- Droeg een zwart mondkapje, soms onder zijn kin.

Ook de derde verdachte is nog onbekend, helaas is er geen aanvullend signalement van hem.

Informatie delen

Herkent u de verdachte op de beelden of heeft u andere informatie over deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.