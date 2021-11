Diefstal uit schuur Honselersdijk

Op donderdag 12 augustus vond er een inbraak plaats in een schuur gelegen aan de Van der Goesstraat in Honselersdijk.

Uit deze schuur werden er twee elektrische fietsen weggenomen. Ook uit de fietsenwinkel die bij de schuur behoort zijn er fietsen meegenomen. Ook een voertuig en een kassalade waren weggenomen. Het voertuig is inmiddels weer terug. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachte.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.