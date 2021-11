15.000,- beloning voor gouden tip dodelijke mishandeling

Oudjaarsavond 2020 vindt in een woning aan de Sumatralaan in Rotterdam-Katendrecht een ruzie plaats. Een toen 42-jarige man raakt daarbij ernstig gewond. Hulpdiensten vinden hem zwaargewond, liggend in de portiek. Hij blijkt hersenletsel te hebben opgelopen en belandt in het ziekenhuis. Daar komt hij nooit meer uit. Anderhalf jaar later op 8 juni 2021 overlijdt hij alsnog.

Omschrijving

Die bewuste avond werden direct twee personen aangehouden en in de week erna nog drie. Van deze vijf personen is tegen 1 persoon de zaak inmiddels geseponeerd. De andere vier zijn nog steeds verdachte in het onderzoek.



Maar nog steeds is niet duidelijk wat zich precies in de woning heeft afgespeeld en waarom en door wie het letsel is aangebracht. Het vermoeden is dat het slachtoffer door meerdere personen zwaar is toegetakeld.

De Hoofdofficier van Justitie looft nu een beloning uit van 15.000 EURO voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak.



Wie weet meer over wat er die nacht van 31 december 2019 op 1 januari 2020 is gebeurd in die woning aan de Sumatralaan? Bel 0800-6070.