Wie zijn verantwoordelijk voor de rellen op de Coolsingel?

Vrijdag 19 november braken op de Coolsingel rellen uit waarbij politieagenten, politieauto's, scooters, winkels en een flatgebouw het moesten ontgelden. Om de ongeregeldheden in kaart te brengen, is er een Team Grootschalig Optreden (TGO) gestart. Er zijn aanhoudingen verricht voor openlijke geweldpleging, opruiing en overtreding van het noodbevel. Daarmee zijn nog niet alle verdachten van de rellen in beeld. Het team onder leiding van het Openbaar Ministerie gaat aan de slag met het vinden van de verantwoordelijken. Daar kunnen we de hulp van het publiek goed bij gebruiken.

Omschrijving

De ongeregeldheden begonnen met zwaar vuurwerk dat in de menigte werd afgestoken. Na een half uur gingen scooters in brand. Agenten die de orde wilden herstellen, werden aangevallen. Een groot aantal politiemensen liep bij de belaging met stenen en vuurwerk verwondingen en gehoorschade op. Ze voelden zich ontzettend in het nauw gedreven. Ook journalisten en andere hulpverleners kregen het te verduren. Het team is druk bezig met het veiligstellen van camerabeelden en het binnenhalen van de waardevolle filmpjes die mensen met ons delen. Veel dank daarvoor.



Publicatie beelden

Het onderzoeksteam is doorlopend bezig met het uitkijken van de beelden. Beelden waarop strafbare feiten te constateren zijn, geven niet altijd een herkenbaar beeld van de verdachte in kwestie. In sommige gevallen moeten daar andere beelden bij gezocht worden waarop diezelfde verdachte staat, maar dan beter herkenbaar. Als er beelden zijn gedestilleerd die geschikt zijn voor herkenning moeten deze eerst intern, binnen de politie-organisatie, worden aangeboden. Dit heeft te maken met het proportionaliteit- en subsidiariteitsprincipe waar politie en Openbaar Ministerie zich aan moeten houden. Als interne publicatie niet tot herkenning leidt, wordt aan het Openbaar Ministerie de mogelijkheid van externe publicatie voorgelegd.



Publicatie voorkomen

Relschoppers die weten dat ze er bij waren, kunnen zichzelf melden bij de politie. Hiermee kan publicatie van hun beelden voorkomen worden. Zo hoeven familie, vrienden en de werkgever niet te zien, waar zij bij betrokken zijn geweest.

Informatie en camerabeelden

Inmiddels hebben we al ontzettend veel beelden ontvangen, nogmaals dank. Maar twijfel niet om meer beelden te sturen, overal kunnen we wat aan hebben. Delen kan heel simpel, tot 300 mb, via dit formulier: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/uploadformulier.html

Telefonisch informatie melden kan ook via 0900-8844, anoniem op 0800-7000 en via de gratis opsporingstiplijn op 0800-6070.