Diefstal pakketjes uit koeriersbus

Een man steelt een koeriersbus die even later wordt teruggevonden. Uit de bus is een aantal pakketjes verdwenen.

Signalement Hij is ongeveer 1.80m, heeft een sportief postuur. Hij droeg een donkere jas met een wit logo op de rechterschouder, daaronder droeg hij een zwarte capuchontrui en die capuchon had hij ook op. Verder droeg hij een donkere broek met een wit logo bij de rechter knieholte en hij droeg een zwart petje met een wit logo.

Teruggevonden Nog geen half uur later wordt de bus, aangetroffen op de Emmerschans. En dan blijkt dat er een aantal pakketjes uit de bus is verdwenen. Van de man die de bus stal, is dan geen spoor meer te bekennen.

Vrijdag 1 april, rond 10.45 uur rijdt een vrouwelijke koerier met haar witte Ford Transit vol pakketjes door Veenendaal. De bus heeft geen logo. Op de parkeerplaats aan het Koningsschot wil ze het adres van de volgende bestemming invoeren in het navigatiesysteem. Plotseling trekt iemand het portier open. Ze schrikt enorm en ziet een donkergetinte man staan. Die trekt haar de bus uit, stapt in en rijdt weg.

Vragen

We spreken graag met mensen die de witte Ford Transit hebben zien rijden vanaf de Koningsschot richting de Gildetrom. Vanaf daar is de meest logische route via de Schans naar de Emmerschans. Verder kunnen mensen gezien hebben dat iemand die witte bus parkeerde aan die Emmerschans. Ook spreekt de politie graag mensen die gezien hebben dat de gestolen pakketjes uit de bus zijn overgeladen in een ander voertuig. Dat kan op de Emmerschans gebeurd zijn, maar dat kan ook op een andere plek zijn gebeurd.