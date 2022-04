Wie herkent deze pinners?

Na 45 minuten stond de pakketbezorgster inderdaad voor de deur. De vrouw gaf de code door die het slachtoffer van de bankmedewerker had meegekregen. Het slachtoffer gaf haar pinpas aan haar mee. Vervolgens vertrok de pakketbezorgster. Ondertussen hing de bankmedewerker nog steeds aan de lijn. Hij verzekerde de vrouw dat ze alles in orde gingen maken voor de nieuwe bankpas. Vervolgens hing hij op. Het gesprek met de bankmedewerker heeft uiteindelijk 3 uur geduurd. Na één dag had het slachtoffer nog steeds haar nieuwe bankpas niet. De vrouw belde direct met de bank. Daar bleek dat zij het slachtoffer is geworden van pinpasfraude.

Die dinsdagmiddag rond 15.00 uur ontving het slachtoffer op haar mobiele telefoon een sms van de bank. Er zou een belangrijk bericht voor mevrouw klaarstaan. Om het bericht te lezen moest het slachtoffer inloggen via de app van de bank. Het slachtoffer volgde de instructie en vervolgens werd het beeld op haar mobiele telefoon zwart. De vrouw schrok en belde direct naar de bank. Ondertussen ging haar mobiele telefoon af. Het slachtoffer nam haar telefoon op en kreeg een man aan de lijn die zich voordeed als bankmedewerker. Dit leidde er toe dat de vrouw de andere verbinding met de bank verbroken heeft. De bankmedewerker gaf aan werkzaam te zijn bij de fraudeafdeling van de bank en vertelde dat de vrouw gehackt was. Ook zou er geprobeerd zijn om een geldbedrag op te nemen. Om dit te voorkomen moest het slachtoffer stappen ondernemen. Zo moest zij haar app verwijderen. Vervolgens gaf de bankmedewerker aan dat zij een noodpasje kon krijgen. Daarvoor had hij wel de inloggegevens nodig. Ook zou de pinpas worden opgehaald door een pakketbezorger. Voor de veiligheid kreeg het slachtoffer een code van de bankmedewerker mee. Deze code moest de pakketbezorger doorgeven. De bankmedewerker verzekerde het slachtoffer dat ze binnen 1 á 2 uur een nieuwe bankpas zou krijgen.

Vragen

-Herkent u de man en/of de vrouw op de beelden? Wellicht in combinatie met elkaar.

-Herkent u zichzelf op beeld? Meld u z.s.m. bij de politie

-Heeft u andere informatie over deze zaak?



Neemt u dan contact op met de politie in Purmerend via bijgaand tipformulier of telefonisch via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Graag met vermelding van zaaknummer: 2021031470