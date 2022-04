Diefstal diamanten ring juwelier PC Hooftstraat

Omschrijving

Op zondag 31 oktober komt de klant de juwelier binnen. Hij vertelt een verkoper dat hij op zoek is naar een verlovingsring voor zijn broer. Vervolgens toont de verkoper hem een aantal ringen. De klant besluit op dat moment geen ring te kopen, maar zegt wel een andere keer terug te komen. Daarom geeft de verkoper een visitekaartje met de gegevens van een specifieke diamanten ring mee.

Twee dagen later, dinsdag 2 november, verschijnt de klant weer in de juwelier. Op verzoek van de man toont een verkoper hem dezelfde ringen die hij eerder heeft gezien, waaronder de diamanten ring. De klant geeft aan dat hij de diamanten ring met een loep graag beter wil bekijken en de verkoper gaat een loep pakken. Op het moment dat de verkoper zich omdraait en met de rug naar de klant staat, wisselt de klant de diamanten ring snel om voor een ring met imitatie edelsteen. De nietsvermoedende verkoper draait zich daarna weer om en geeft de man een loep. Nadat de klant de ‘diamanten’ ring met de loep heeft bekeken, ziet hij toch af van een koop. Hij geeft de imitatie ring terug aan de verkoper en steekt de ring met de echte diamant stiekem in zijn jaszak. Vervolgens verlaat hij de zaak. De verkoper heeft op dat moment niet door wat er zojuist gebeurd is.

Op donderdag 4 november ontdekken medewerkers van de juwelier bij het controleren van de voorraad dat er een fout prijskaartje aan de ‘diamanten’ ring hangt. Hoewel de ring echt lijkt, kloppen de gegevens op het kaartje niet. Dit is aanleiding voor de juwelier om een onderzoek in te stellen en de edelsteen te laten testen. Dan wordt duidelijk dat het om een nep diamant gaat en dat de zogenaamd geïnteresseerde klant hem eerder heeft omgewisseld. De wisseltruc is op beeld vastgelegd. De juwelier heeft veiligheidsmaatregelen genomen zodat dit niet nog een keer op deze manier kan gebeuren.

Signalement verdachte

De manier waarop de imitatie ring gemaakt is doet een professionele aanpak vermoeden waarbij de dief goed op hoogte was van de producten en werkwijze van de juwelier. Het signalement van de verdachte:

- Man;

- Lichte huidskleur;

- Kalend;

- Normaal postuur;

- Droeg een: witte sjawl, donkere jas tot aan de knie, donkere lange broek, donkere schoenen.



Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.