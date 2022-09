Geld opnemen met gestolen bankpas Pieter Calandlaan

Omschrijving

Het 69-jarige slachtoffer wordt de 16e rond 15.45 uur telefonisch benaderd door een zogenaamde medewerkster van zijn bank: er zou een verdachte overboeking klaar staan naar een buitenlandse rekening. Het slachtoffer geeft aan dat hij van niets weet. Om deze transactie te voorkomen, heeft de medewerkster van de bank zijn bankpas nodig. Er wordt afgesproken dat de bankpas wordt opgehaald door een koerier. De medewerkster houdt het slachtoffer aan de telefoon totdat de koerier er is, hij mag de verbinding niet verbreken. Tijdens het telefoongesprek kijkt het slachtoffer naar buiten en ziet hij daar een man (verdachte 1) staan. Het slachtoffer vertrouwt de situatie niet en maakt daarom een foto van de man. Kort daarna wordt er bij het slachtoffer aangebeld en staat verdachte 1, de koerier, voor de deur. Verdachte 1 vraagt of er zojuist een foto van hem is gemaakt, schrikt ondanks het feit dat het slachtoffer zegt dat hij geen foto heeft gemaakt en gaat dan direct weg. Hij neemt de bankpas van het slachtoffer niet mee.

Ondertussen heeft het slachtoffer nog steeds de bankmedewerkster aan de telefoon. Ongeveer 20 minuten nadat verdachte 1 is weggegaan, meldt de tweede koerier (verdachte 2) zich. Verdachte 2 neemt de bankpas mee, het slachtoffer heeft die voor de zekerheid wel doorgeknipt. Na één uur lang telefonisch contact met de bankmedewerkster wordt rond 16.45 uur opeens de verbinding abrupt verbroken.

Later blijkt dat een onbekende persoon (verdachte 3) na 16.50 uur twee keer grote geldbedragen opneemt met de bankpas van het slachtoffer bij een geldautomaat aan de Pieter Calandlaan.



Signalement verdachten

De politie heeft beelden van verdachte 3 en van verdachte 1, hij wordt ervan verdachte betrokken te zijn geweest bij de zaak. Verdachte 2 staat niet op beeld.

Hun signalementen:

Verdachte 1

- Man;

- Donkere huidskleur;

- Normaal postuur;

- Ongeveer 175 centimeter lang;

- Kort, donker haar;

- Droeg donkere kleding en schoenen.

Verdachte 2

- Man;

- Donkere huidskleur;

- Fors postuur;

- Ongeveer 1.85 meter lang;

- Droeg donkere kleding.

Verdachte 3

- Getinte huidskleur

- Fors postuur;

- Droeg zwarte kleding en witte schoenen;

- Had opvallend lange nagels.

Pas op!

Wees alert zodra er gesproken wordt over oplichting, het ophalen van bankpassen en het delen van gegevens. Oplichters proberen op allerlei manieren het vertrouwen van mensen te winnen, bijvoorbeeld met het identificeren met speciale codes. Trap hier niet in! Vertrouwt u de situatie niet, hang dan op en bel zélf naar uw bank.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.