Verdachte overval waardetransport Van der Pekstraat gezocht

Donderdagmiddag 23 december 2021 hebben twee mannen in een tabaksspeciaalzaak aan de Van der Pekstraat onder bedreiging van een automatisch vuurwapen geprobeerd een waardetransport te overvallen. Van één verdachte is de identiteit inmiddels bekend en hij is aangehouden. De andere verdachte wordt echter nog gezocht. In de hoop ook te achterhalen wie hij is, deelt de politie nu beelden van hem met het publiek.

Omschrijving

Rond 15.00 uur die donderdag komen twee medewerkers van een waardetransportbedrijf een geldautomaat in de tabaksspeciaalzaak aanvullen. Terwijl zij dit in een afgesloten ruimte aan het doen zijn, gaan de drie medewerkers van de tabaksspeciaalzaak verder met hun werkzaamheden en helpen verschillende klanten. Na een paar minuten zien zij hoe twee volledig in het zwart geklede mannen de winkel binnenkomen. Eén van de mannen (verdachte 1) heeft een automatisch vuurwapen bij zich en allebei beginnen ze direct te roepen dat de deur van de afgesloten ruimte geopend moet worden. De medewerkers van de tabaksspeciaalzaak kunnen dit niet en de medewerkers van het waardetransport doen dit – zoals het veiligheidsprotocol voorschrijft – niet. Vanuit de ruimte schakelen zij wel direct de politie en hun alarmcentrale in. Ondertussen proberen de mannen in de tabaksspeciaalzaak de deur open te krijgen, maar dit lukt niet. Op een gegeven moment geven ze het op en verlaten de winkel weer. Ze vluchten op een scooter. Toegesnelde agenten zoeken in de omgeving nog naar verdachten, zij treffen echter niemand meer aan.

Camerabeelden verdachten

Na de overval is de politie direct een onderzoek gestart en hierin zijn beelden van twee verdachten niet lang na de overval naar voren gekomen. Zij lopen dan langs een deurbelcamera op de Appelweg en hebben, in tegenstelling tot tijdens de overval, geen gezichtsbedekking op. Deze beelden zijn intern onder politieagenten verspreid en dit leverde de herkenning van verdachte 1 op. Hij is daarna aangehouden en zit momenteel nog vast. Wie verdachte 2 is, blijft echter onbekend.

Signalement verdachte 2

Om de identiteit van verdachte 2 te achterhalen, deelt de politie zijn beelden van tijdens de overval en van de deurbelcamera. Verdachte 1 is op deze beelden onherkenbaar gemaakt. Het signalement van verdachte 2:

- Man;

- Lichte tot licht getinte huidskleur;

- Rond de 25 jaar oud;

- Normaal postuur;

- Kort, zwart haar;

- Donkere wenkbrauwen en donker baardje.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.