Wie overvielen de sigarenboer aan de Molenvliet in Rotterdam?

Op vrijdag 18 februari raasde storm Eunice over ons land. Toch weerhield de storm twee mannen er niet van om een sigarenboer aan de Molenvliet in Rotterdam te overvallen onder bedreiging van een vuurwapen. Heeft u iets gezien of gehoord over deze overval?

Vragen

We weten dat beide overvallers zwart gekleed waren, beiden een bivakmuts droegen en rond de 1.80 meter lang waren. Helaas hebben we geen beelden van hen, maar hopelijk heeft u op of na die avond iets gehoord of gezien van deze overval. Dan komen we graag in contact met u. U kunt dan bellen naar 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van het tipformulier.