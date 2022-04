Diefstal - Emma Goldmanweg - Tilburg

Omschrijving

Er zijn best goede beelden. Zo goed, dat de twee op sommige momenten zelfs in de auto te herkennen zouden moeten zijn. Dan draaien ze het terrein van een logistiek bedrijf op. Ze zetten de bus weg, en boven in beeld lopen ze richting de ingang van het magazijn. Binnen zien we ze weer. Het lijkt er op dat ze proberen niet al te veel op te vallen, want er werken op dat moment gewoon mensen in het magazijn. Het lukt ze om een doos van een pallet af te pakken en ermee naar buiten te lopen. Daar stappen ze weer in de rode bestelbus en rijden ermee weg.

In de doos zitten veertig Iphones. Dat zijn kostbare toestellen, dus het gaat hier al snel om een diefstal van ettelijke tienduizenden euro’s.