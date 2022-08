Grote hoeveelheid laptops bij insluiping gestolen

Omschrijving

Twee donker geklede mannen met een mondmasker komen vanaf de parkeerplaats aangelopen, die aan de Bunuellaan grenst. De twee hebben twee grote ‘bigshoppers’ bij zich. Ze lopen via een open deur de school in. De deur staat open omdat er op dat moment schilders aan het werk zijn.

De verdachten lopen op hun gemak meerdere malen de school in en uit. Dit kunnen ze doen, omdat ze deur weten open te houden door middel van een blok hout die ervoor zorgt dat de deur niet dicht klapt. Nadat de heren buit hadden gemaakt, verdeeld over de bigshoppers en kartonnen dozen, stapten ze in een auto en rijden de woonwijk in.

Omdat de mannen goed op beeld staan hebben we een volgend signalement van ze:

Man 1;

Donkere huidskleur;

Ongeveer 1,85 meter;

Normaal postuur;

Zwarte pet;

Wit mondkapje;

Zwarte trui met capuchon van het merk Under Armour met aan de voorzijde in het wit het logo Under Armour;

Blauwe broek met zwarte vlakken;

Zwarte sneakers met een witte zool.

Man 2;