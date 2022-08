Rolex-overvallen in Amersfoort

Omschrijving

Alle woningen waarop de dadergroep het voorzien had, bevinden zich in de nieuwbouwwijk Vathorst, aan de noordkant van Amersfoort. Van drie van de incidenten zijn er bewakingsbeelden.

Poging woningoverval

In de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 april 2022 werd rond 03.30 uur aangebeld bij een woning aan de Laakboulevard. De bewoner bekeek de beelden van zijn deurbelcamera en besloot niet open te doen. Te zien waren een man in een Thuisbezorgd-jas en twee personen die zich vlak bij de deur leken te verstoppen. De bewoner besloot daarna zijn huis extra te beveiligen.

In de vroege ochtend van zondag 12 juni stonden er opnieuw drie personen bij hetzelfde huis, nu in de achtertuin, recht voor de nieuw geïnstalleerde beveiligingscamera. De bewoner rook weer onraad en liet een alarm afgaan, waarop het drietal ervandoor ging.

Overval opticien

Drie dagen later, op woensdagochtend 15 juni, overvielen vier jong ogende mannen een brillenwinkel; net buiten het centrum van Amersfoort aan de Hendrik van Viandenstraat. Opnieuw hadden ze het voorzien op een Rolex-horloge. De daders wilden naar de bovengelegen woning, maar werden verjaagd door de hond van de eigenaars.

De overvallers waren in tweetallen aangekomen op twee scooters. Bij hun vlucht ging één van hen er te voet vandoor en de andere drie samen op één scooter. De achtergebleven scooter bleek gestolen en is terug bij de rechtmatige eigenaar.

Woningovervallen met geweld

Bij twee woningovervallen, beiden dus in Vathorst, lieten de daders zien geweld niet te schuwen. De eerste vond plaats in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 juli 2022 aan de Harlingenstraat. Eén van de bewoners kreeg een aantal flinke klappen en werd bedreigd met een vuurwapen.

In de nacht van zondag 10 op maandag 11 juli werd een gezin slachtoffer in hun woning aan de Paasberg. Deze overval is de meest gewelddadige in de reeks. Het gezin trof midden in de nacht twee inbrekers in hun woning aan. De moeder van het gezin liep door mishandeling een gebroken arm op en haar zoon – voor wiens Rolex-horloge de daders waarschijnlijk waren gekomen – werd meerdere keren met een mes gestoken.