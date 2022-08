Vrouw raakt meer dan €14.000 kwijt door fraude

Een 53-jarige vrouw wordt slachtoffer van bankpasfraude. Ze ontvangt per mail een bericht waarin staat dat haar bankpasje is verouderd en deze vernieuwd moet worden. Een paar dagen later kijkt het slachtoffer op haar rekening en ziet dat zij voor ruim €14.000 is opgelicht.

Omschrijving

Op maandag 6 juni krijgt het slachtoffer een e-mail waarin staat dat haar pinpas is verouderd en dat de vrouw een nieuwe pinpas moet aanvragen. Het slachtoffer doet dit volgens de stappen die staan beschreven. De 53-jarige vrouw in kwestie vindt de mail niet ongewenst, omdat haar pinpassen inderdaad al een tijdje geleden zijn aangevraagd en opzich dus wel vernieuwing konden gebruiken. Daarbij leken de notificaties van de aanvraag dermate echt, dat zij niet één seconde erbij stil heeft gestaan, dat het hier mogelijk om een fraude-zaak zou gaan.

Als het slachtoffer een paar dagen later op haar rekening kijkt ziet ze dat er vanaf haar spaarrekening een groot geldbedrag is teruggeboekt naar haar doorlopende rekening. Zodra de aangeefster dit opmerkt, boekt ze het per direct terug naar haar spaarrekening. Toch is de verdachte erin geslaagd om van de rekening van het slachtoffer een bedrag van meer dan €14.000 uit te geven aan spullen in de Coolblue in Utrecht. Daarom komen wij graag te weten wie deze vrouwelijke verdachte is.