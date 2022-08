Oplichting en diefstal in Beverwijk. Wie herkent de verdachte?

Laatste update: 11-08-2022 | 09:25 Zaaknummer: PL1100-2022088534 Datum delict: 06-05-2022 Plaats delict: Beverwijk

Een 65-jarige vrouw wordt gebeld door een man die zegt medewerker van een bank te zijn. Deze man wist zodanig op de vrouw in te praten dat een man een half uur later aan de deur kon komen om de bankpas van de vrouw op te halen. Hij weet ook nog sieraden en een grote hoeveelheid contant geld van de vrouw weg te nemen. Weer een half uur later wordt er met de pas van de vrouw gepind en een groot bedrag frauduleus opgenomen. De foto's zijn van die man. Omdat de bank hier niet in betrokken is is er sprake van diefstal en oplichting. De politie wil graag weten wie deze man is.