Beroving met vuurwapen in hotelkamer Weesperstraat

Omschrijving

De slachtoffers leren de man de avond ervoor, woensdag 16 februari, in het Amsterdamse uitgaansleven kennen. Hij stelt zich voor als ‘Toni’ en de slachtoffers hebben een gezellig gesprek met hem. Nadat de man aangeeft één van de twee vrouwen wel leuk te vinden, wisselt dit slachtoffer haar telefoonnummer met hem uit en maken ze de afspraak elkaar de volgende dag weer te ontmoeten. Die donderdag hebben het slachtoffer en de man eerst telefonisch contact en zien elkaar daarna ’s middags kort in het hotel van de slachtoffers. De man geeft aan te moeten werken, maar later terug te komen om samen uit te gaan.

Rond 20.00 uur ’s avonds verschijnt de man inderdaad weer in het hotel. Terwijl het ene slachtoffer hem ophaalt bij de receptie, trekt de andere vrouw zich terug in de badkamer om haar vriendin en de man wat privacy te geven. Hij blijkt echter andere plannen te hebben: vrijwel direct nadat hij met het slachtoffer in de hotelkamer aankomt, pakt hij een vuurwapen uit zijn rugtas en richt het op de vrouw. De man eist haar telefoon en geld. Snel geeft het slachtoffer de man waar hij om vraagt, de vrouw staat op dat moment doodsangsten uit. Ondertussen heeft haar vriendin in de gaten dat er iets niet helemaal klopt en komt daarom de badkamer uit. Ook zij kijkt vervolgens in de loop van een vuurwapen. De man dwingt de vrouwen allebei op de bank te gaan zitten en maakt duidelijk dat ze moeten blijven zitten tot hij weg is. Daarna slaat hij de man op de vlucht en kunnen de slachtoffers hulp inschakelen.

Tijdens de beroving pakt de man één van de vrouwen een aantal keer hardhandig beet, maar lichamelijk gezien raakt niemand gelukkig gewond. Dat neemt niet weg dat de mentale impact op de twee slachtoffers wel aanzienlijk is. De man wist een iPhone en een behoorlijk bedrag aan cash geld buit te maken.

Signalement verdachte

Zijn signalement:

- Man;

- Getinte huidskleur;

- 1.70-1.75 meter lang;

- Donkere ogen;

- Donker haar en donker baardje.

De verdachte leek donderdag een werkkleding aan te hebben. Hij droeg: een rood overhemd met een naam en logo van een bedrijf op de linkerborst. Volgens de slachtoffers begon de naam met een grote "A" in een donkerblauw gevulde cirkel, daarna kwamen er kleinere letters. Verder had hij een zwarte jas aan, zwarte zware grove werkschoenen, zwarte werkbroek met zakken aan de zijkant en met op de rechterbroekzak hetzelfde logo/bedrijfsnaam als eerder beschreven. Hij had ook een zwarte rugzak bij zich.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.