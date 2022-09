Inbraak woning Plantagebuurt

Omschrijving

Het slachtoffer is die avond een paar uur van huis geweest en komt rond 20.45 uur weer bij haar appartement terug. Wanneer ze de algemene toegangsdeur van het pand door is en naar haar eigen woning boven loopt, ziet ze daar de voordeur openstaan. Op hetzelfde moment ziet ze twee onbekende mannen uit de richting van haar slaapkamer komen. Eén van de mannen heeft haar laptop vast. Het duo vlucht vervolgens direct de woning uit en rent naar beneden. Daar staat de vriend van het slachtoffer op haar te wachten. Zodra hij doorheeft wat er aan de hand is, probeert hij de twee mannen tegen te houden. Hij grijpt één van de mannen beet, maar die weet zich weer los te schudden. Terwijl de mannen snel verder rennen, gaat de vriend van het slachtoffer achter ze aan. Hij probeert ze wederom meerdere malen tegen te houden en begint ondertussen te filmen. Uiteindelijk weten de mannen helaas toch te ontkomen, één van de twee staat wel goed op film.

Signalement verdachten

De gefilmde verdachte voldoet aan het volgende signalement (verdachte 1):

- Man;

- Donkere huidskleur;

- Tussen de 25 en 30 jaar oud;

- Ongeveer 1.85 meter lang;

- Normaal postuur;

- Zwart, kort, krullend haar;

- Droeg een witte, gevoerde jas met capuchon, spijkerbroek en lichte schoenen.

Het signalement van zijn handlanger (verdachte 2):

- Man;

- Getinte huidskleur;

- Ongeveer 1.75 meter lang;

- Droeg donkere kleding.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.