Straatroof Tesselschadestraat

In de nacht van zondag 17 op maandag 18 juli 2022 berooft een nog onbekende man op de Tesselschadestraat een 77-jarig slachtoffer. De verdachte van deze beroving staat duidelijk op beeld als hij voor het incident zijn slachtoffer in een casino vermoedelijk observeert en vervolgens achtervolgt.

Omschrijving

Het slachtoffer loopt die nacht rond 03.15 uur na een casino aan het Max Euweplein bezocht te hebben terug naar zijn auto. Ter hoogte van de parkeergarage aan de Tesselschadestraat wordt hij aangesproken door een onbekende man. De man roept “Money! Money!” naar het slachtoffer. Wanneer het slachtoffer zegt geen geld te hebben, pakt de man zijn handen beet. Het slachtoffer probeert snel weer los te komen, maar dan grijpt de man opeens naar zijn portemonnee. Die zit in een broekzak van het slachtoffer en door de kracht waarmee de man aan de portemonnee trekt, scheurt de broek. Nadat de man de portemonnee weggenomen heeft, rent hij terug door de Tesselschadestraat in de richting van de Stadhouderskade weg.

Uit het onderzoek van de recherche is gebleken dat het slachtoffer voor de straatroof hoogstwaarschijnlijk in het casino aan het Max Euweplein door de man geobserveerd is. Nadat het slachtoffer het casino verlaat, wordt hij ook gevolgd door de man. Wie deze man is, heeft de recherche vooralsnog niet kunnen achterhalen.

Signalement verdachte

Zowel het observeren als het volgen van het slachtoffer staat op beeld. Camera’s in het casino leggen dit en de verdachte duidelijk vast. Zijn signalement:

- Man;

- Getinte huidskleur;

- Rond de 25 jaar oud;

- Rond de 1.70 meter lang;

- Normaal postuur;

- Donker haar in dreadlocks tot op de schouder;

- Donker baardje.

Gepind met gestolen bankpas

Het slachtoffer is bestolen van zijn portemonnee en daar zaten naast een fors bedrag aan cash geld ook andere belangrijke pasjes in, zoals zijn rijbewijs en bankpas. Met die bankpas werd op 18 juli meerdere malen gepind, helaas zijn van deze transacties geen beelden.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.