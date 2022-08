Bankhelpdeskfraude Westland

Een oplichter misleidde op vrijdag 27 mei een ouder echtpaar uit ’s-Gravenzande. Een vrouw deed alsof ze bij een bank werkte en een controle moest uitvoeren, waarvoor ze hun bankpassen most meenemen. Later bracht nog een nepagent een bezoek aan dit echtpaar en nam sieraden mee. We tonen beelden van een persoon die pinde met de bankpassen bij een automaat op de Pretorialaan in Rotterdam.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.