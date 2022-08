Brandstichting – De Meent - Deurne

Op zaterdagochtend 13 augustus rond 1.15 uur komt bij de meldkamer van de politie de melding binnen dat er gepoogd is brand te stichten bij sporthal De Kubus aan de Meent in Deurne. In deze sporthal is wijkcentrum de Heiakker gevestigd. Twee voorbijgangers weten gelukkig erger te voorkomen zodat het blijft bij wat schade aan de ingang. We zijn op zoek naar mensen die ons kunnen helpen bij het onderzoek naar deze brandstichting.

Omschrijving

Brandstichting

De twee voorbijgangers, een man en een vrouw uit Deurne, komen op 13 augustus terug van een feestje. Rond 1.15 uur passeren zij sporthal De Kubus aan de Meent in Deurne (dit is de locatie van Wijkcentrum De Heiakker en Spring kinderopvang ). De man en de vrouw zien vlammen bij de ingang van Spring Kinderopvang, veroorzaakt door een flesje met brandende vloeistof dat door een onbekend persoon bij de deur is geplaatst. De man van het stel schopt dit flesje aan de kant en daarmee wordt vermoedelijk voorkomen dat de vlammen kunnen overslaan op het pand.

Nadat zij de politie hebben gewaarschuwd wordt er nog diezelfde nacht een onderzoek opgestart. Er wordt ter plaatse technisch onderzoek verricht, gesproken met mogelijk getuigen en er worden camerabeelden bekeken. Tot op heden heeft dat nog niet tot aanhoudingen geleid.



Verdachte op beeld

Op beelden van een beveiligingscamera is echter goed te zien dat om 1.04 uur een onbekende persoon in beeld komt gelopen bij de ingang van de sporthal. In zijn handen draagt de verdachte een witte tas. De verdachte is daarna bezig met de inhoud van de tas, waarna een explosie volgt en een grote vuurbal ontstaat. De verdachte verdwijnt vervolgens zelf brandend uit beeld. Het is onduidelijk waar de verdachte heen is gerend, of hij zelf gewond is geraakt en zo ja, hoe ernstig.



Getuigen gezocht

We zijn op zoek naar mensen die iets weten van deze brandstichting. De vragen die we daarbij hebben:

- Gelet op heftigheid van de explosie en de bijbehorende vuurbal is het aannemelijk dat de verdachte gewond is geraakt of dat een deel van zijn (gezichts)beharing is weggeschroeid. Wie kent iemand die na de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 augustus plots brandwonden had of weggeschroeide (gezichts)beharing?

- Wie herkent mogelijk de verdachte aan de hand van de getoonde beelden?

- Mogelijk zijn er nog meer getuigen die iets gezien hebben rond het tijdstip van de brandstichting (1.04 uur op zaterdag 13 augustus)? Of hebt u meer informatie over deze brandstichting? Laat het ons weten! U kunt contact opnemen via 0900-8844, via het tipformulier of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).