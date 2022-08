Dodelijk verkeersongeval - Molendijk Noord - Schijndel

Bij een ongeval met een bedrijfswagen op de Molendijk-Noord in Schijndel is dinsdagmiddag 25 augustus een fietser om het leven gekomen. Het gaat om een 85-jarige man uit Boxtel. De automobilist die betrokken was bij het ongeluk is daarna doorgereden. De politie is op zoek naar getuigen.

Omschrijving

Op 23 augustus rond 13:55 uur vond er een verkeersongeval plaats Molendijk-Noord in Schijndel (tussen de Busselsteeg en de Kanaaldijk-Zuid). Een man op een fiets werd van achteren aangereden door een witte bedrijfswagen van het merk Mercedes-Benz. Na het ongeval verliet de bestuurder van de bedrijfswagen de plaats van het ongeval zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Omstanders die het ongeluk hebben gezien schoten het slachtoffer ter hulp. De man raakte zwaar gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis maar overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. Het slachtoffer is een 85-jarige inwoner uit Boxtel.

Camerabeelden

De bedrijfswagen werd door diverse beveiligingscamera`s vastgelegd. Op die beelden is te zien dat de bedrijfswagen aan komt rijden over de Boschweg (N617) vanuit de richting Sint Michielsgestel.

Hij slaat dan bij de rotonde linksaf de Structuurweg op en vervolgens weer linksaf de Molendijk-Noord op. Na het ongeval rijdt hij verder op de Moleneind-Noord en sloeg vervolgens aan het einde van de straat linksaf in de richting van Den Dungen.

Roekeloos

De politie vermoedt dat de bestuurder verkeersfouten heeft gemaakt als gevolg waarvan het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het was immers midden op de dag, het zicht was goed en het slachtoffer fietste recht voor de bus. Daarnaast is doorrijden na een verkeersongeval ook strafbaar. De bestuurder van de bedrijfswagen heeft het ongeval volgens de getuigen zeker gemerkt, daarover is geen twijfel. Ook hebben verschillende getuigen na het ongeval de bewuste bedrijfswagen roekeloos door de omgeving zien rijden.

Vragen

De politie en zeker ook de nabestaanden willen heel graag weten wat er precies gebeurd is.Misschien weet u wie er achter het stuur van de bewuste bedrijfswagen zat. Het kenteken van de bedrijfswagen is als volgt opgebouwd: XX-XXX-X. Blijf er niet mee zitten en stap met uw informatie naar de politie. Bel met uw tips naar de tiplijn: 0800 - 6070. Anoniem bellen kan ook via 0800 - 7000.