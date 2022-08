Explosie – Zandbosweg – Deurne

Een bewoner aan de Zandbosweg in Deurne schrok zaterdagavond op toen er ineens een harde knal te horen was bij de voordeur. Gelukkig vielen er geen gewonden, maar de schade is fors. De politie zoekt getuigen van dit incident op zaterdag 27 augustus rond 22.00 uur.

Omschrijving

Explosie

De recherche vermoedt dat er met zwaar vuurwerk een explosie is veroorzaakt bij de voordeur van de woning. Door de explosie is er een groot gat ontstaan en is een ruit gebarsten. De schade is fors.

Onderzoek

De forensische opsporing doet onderzoek naar de aangetroffen sporen. Verder is er een buurtonderzoek gedaan en worden momenteel beschikbare camerabeelden uitgelopen. De politie is op zoek naar getuigen.

Hebt u iets gezien of weet u meer? Laat het dan aan ons weten. U kunt contact opnemen via 0900-8844, via onderstaand tipformulier of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.