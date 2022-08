Man overleden door oplichters. Wie kent ze?

Omschrijving

De 33-jarige Duitser kwam op donderdag 23 juni 2022 om het leven bij een ongeval onder bijzondere omstandigheden. Hij kwam onder de auto terecht van twee mannen die hem zojuist hadden opgelicht. Vermoedelijk sloeg hetzelfde duo vijf keer eerder toe in Limburg.

Het is de politie er alles aan gelegen om het tweetal en hun mogelijke handlangers van de straat te halen. Daartoe blijkt samenwerking nodig met politie in het buitenland, maar ook úw hulp kan van cruciaal belang zijn.

Internationale operatie

Waarschijnlijk steeds dezelfde twee mannen hebben een aantal gevallen van oplichting op hun geweten. Ze begeven zich op het vlak van onroerend goed en luxe goederen, waardoor het om zeer grote bedragen gaat. De verdachten doen zich voor als zakenmannen van een Luxemburgse investeringsmaatschappij. De Duitse slachtoffers worden naar het zuiden van Limburg gelokt. Uit onderzoek weet de politie dat de verdachten na een aantal incidenten richting België vluchtten.

Een ton wisselen

Zo gebeurde het dat het slachtoffer, over een woning die hij voor bijna een miljoen euro te koop zette, door de oplichters werd benaderd. Ze waren zogenaamd geïnteresseerd in aankoop en zouden een contante aanbetaling doen, maar hadden daarbij een verzoek: of het slachtoffer een bedrag van 100.000 kon wisselen.

De mannen hadden zo’n bedrag in biljetten van 200 euro, zeiden ze, maar wilden het in plaats daarvan in kleinere coupures hebben. Dat brachten het slachtofferen zijn oom, tevens zakenpartner, mee naar de afspraak in Kerkrade.

Door auto meegesleurd

Die ontmoeting werd het slachtoffer fataal. De daders gristen op een bepaald moment plotseling het geld uit zijn rolkoffer en scheurden er in hun auto vandoor. In zijn poging zijn geld terug te pakken werd het slachtoffer een stuk meegesleurd en kwam hij onder de auto terecht. De 33-jarige Duitser overleed ter plaatse, terwijl de oplichters ontkwamen.

Overige incidenten

Het is van groot belang dat de politie de ware identiteit en/of de verblijfplaats van de oplichters achterhaalt. Ieder detail dat u mogelijk over (een van) hen weet, kan van groot belang zijn. De mannen rijden veelal in dure auto’s met vervalste kentekenplaten, maar er lijkt bij een aantal van de incidenten ook een zwart met grijze Smart betrokken.

Waarschijnlijk hetzelfde tweetal sloeg in maart tot en met juni 2022 nóg vijf keer toe in Zuid-Limburg. Daarbij maakten ze, telkens van Duitse slachtoffers, in totaal zo’n half miljoen euro buit.

De oplichters zijn in een aantal gevallen op beeld vastgelegd. Heeft u een idee wie zij kunnen zijn en/of waar zij mogelijk verblijven, meld het alstublieft direct.