Pinfraude na spoofing, wie herkent deze jongeman?

Omschrijving

Op 7 mei 2022 werd het echtpaar gebeld door een persoon die zich voordeed als medewerker van de bank. Volgens de zogenaamde bankmedewerker had het echtpaar een phishing mail ontvangen en was de daar uit voortkomende betaling mislukt. Het echtpaar werd geadviseerd hun bankpassen door te knippen en in een envelop te overhandigen aan de collega die later voor de deur zou staan. Niet veel later stond er inderdaad een man voor de deur. Het echtpaar overhandigde de envelop en de man ging er weer vandoor.

Later die dag werd er meerdere keren geld opgenomen met de bankpassen van het echtpaar. De jongeman die bij een geldautomaat aan de Geesterduinweg in Castricum geld opnam met de bankpassen, is vastgelegd op camerabeeld. Er is voor duizenden euro’s buitgemaakt.