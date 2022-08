Wie is de getatoeëerde overvaller van de Jumbo in Deventer?

Omschrijving

Opvallend was dat beide handen van de man getatoeeerd waren. Ook zijn grasgroene fiets is door meerdere getuigen opgevallen. Het rechercheteam hoopt dat er mensen zijn die dat iets zegt in combinatie met de rest van het signalement. Alle informatie, ook over zijn mogelijke verblijfsplaats is welkom. Vermoedelijk woont of verblijft de verdachte in Deventer.

Signalement

- Lichte huidskleur

- Vermoedelijk rond de 40 jaar oud

- 1.80 meter lang

- Beide handen vol met tatoeages

- Hij droeg een trainingspak en een donkere zonnebril zoals te zien is op de foto’s

- Hij droeg donkere sneakers met lichte accenten aan de zijkant

Gevlucht op een opvallende fiets

Na de overval rende de man de winkel uit en ging er op een grasgroene fiets vandoor. Hij fietste weg in de richting van de Walstraat.

Informatie doorgeven

Als u de man kent of herkent, neem dan contact op. Misschien twijfelt u of uw informatie juist of waardevol is. Ook dan vragen we u om contact op te nemen. We houden nooit zomaar iemand aan. Alle informatie die binnenkomt wordt onderzocht. Alle informatie, hoe klein of onbelangrijk het misschien ook lijkt, kan dus van doorslaggevende waarde zijn.

Informatie doorgeven kan via het tipformulier op deze pagina, of door te bellen naar de Tiplijn op 0800-6070 (gratis).

Anoniem informatie doorgeven kan ook. Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-6070. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke organisatie die uw informatie alleen aan de politie doorgeeft als het niet naar u te herleiden valt. Uw gegevens worden niet gevraagd en ook niet technisch gelogd.