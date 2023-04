Explosie - Burgemeester de Voogtlaan - Wilnis

In de nacht van zaterdag 15 oktober op zondag 16 oktober rond 01.30 uur vond er bij een woning in een appartementencomplex aan de Burgemeester de Voogtlaan in Wilnis een explosie plaats. Niemand raakte daarbij gewond, maar de schade is enorm. In totaal wel 31.000 euro. De recherche is een onderzoek gestart en is daarbij op zoek naar getuigen. En er zijn beelden van de verdachte. Hopelijk herkent iemand hem.

Omschrijving

Rond 01.30 uur die nacht kreeg de politie meerdere meldingen van een harde knal nabij de Burgemeester de Voogtlaan. Ter plaatse bleek dat in het appartementencomplex een ontploffing was geweest. De bewoner van de woning was tijdens de explosie thuis. Hoewel er niemand gewond raakte, ontstond er veel schade in het portiek en de woning. Vier bewoners van het complex moesten hun woning tijdelijk verlaten. Alle bewoners mochten na verloop van tijd weer hun woning in.

Op ringdeurbel camerabeelden was te zien dat er een man voor de woning van het slachtoffer iets neerlegt wat lijkt op een fles. Kort daarop is een vlammetje te zien, waarna de explosie volgt.

De man zag er als volgt uit:

Man;

25 tot 35 jaar oud;

Normaal postuur;

180 tot 190 centimeter lang;

Zwart haar;

Zwart ringbaardje;

Lichte lange jas;

Lichte broek;

Donkere schoenen;

Een band over zijn lichaam, van vermoedelijk een tas.

De man had een fles in zijn handen en zette deze voor een huisdeur neer. De man zat gehurkt voor de deur met zijn rug naar de camera. In beeld was een flits te zien alsof ergens een vuurvonk vanaf kwam. De man stond snel op en stapte weg van het voorwerp. De man liep weer gebukt naar het voorwerp. Vervolgens was meerdere malen een lichtflits te zien, wat vergelijkbaar was met een vonk. Vervolgens hield het filmpje op.