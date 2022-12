Schietincident - Wijsgeerbaan - Almere

Op de Wijsgeerbaan is een 41-jarige man van dichtbij neergeschoten op zondagochtend 23 oktober. Hij ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar is wel aanspreekbaar. Drie verdachten zijn kort erna aangehouden, en een verdachte is later op 25 oktober aangehouden. Over de aanleiding van het schietincident is vooralsnog niets bekend.

Omschrijving

Tegen 5 uur 's ochtends kreeg de politie meerdere 112 meldingen van een mogelijk schietincident. Hulpdiensten gingen direct ter plaatse. Op de Wijsgeerbaan trof de politie een slachtoffer, een 41-jarige man uit Almere. Deze bleek te zijn neergeschoten. Hij is door een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het slachtoffer ligt momenteel nog steeds in een ziekenhuis in kritieke toestand, maar is onlangs wel weer bij kennis gekomen.

De man van 41 kon die nacht maar moeilijk in slaap komen en om wat te ontspannen is hij een rondje gaan fietsen op zijn elektrische fiets. Hij reed parallel aan de busbaan, ter hoogte van de Wijsgeerbaan, en in de buurt liep op dat moment ook een groepje van drie mannen en twee vrouwen. Het slachtoffer hoorde dat iemand uit dat groepje iets naar hem riep. Hij is omgekeerd met zijn fiets, maar merkte toen al snel dat de drie mannen uit de groep heel intimiderend om hem heen kwam staan. De twee vrouwen liepen door in de richting van de Odeonstraat. Vervolgens trok één van de mannen uit de groep een vuurwapen en schoot het slachtoffer van dichtbij neer. En terwijl de schutter wegrende, bleef het slachtoffer zwaargewond achter op straat.

Uit onderzoek is gebleken dat het vijftal die avond in een poolcentrum in Almere-Centrum is geweest. Vanuit het poolcentrum is het vijftal de Grote Markt opgelopen alwaar ze eten hebben gehaald in een eetgelegenheid. Vanuit de eetgelegenheid is het vijftal in de richting van de Wijsgeerbaan gelopen.

Verdachten

Dankzij getuigenmeldingen en cameratoezicht was al snel zicht op een of meerdere betrokkenen bij het schietincident. Hierdoor konden al snel drie verdachten in een auto op de Odeonplaats worden aangehouden. De verdachten zijn een 33-jarige man Amsterdammer en een 36-jarige vrouw uit Amsterdam en een 40-jarige vrouw uit Almere. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat deze man en twee vrouwen vergezeld waren van twee andere mannen, welke wisten te ontkomen.

Van de andere twee mannen kennen we inmiddels hun identiteit. We doen op dit moment onderzoek naar wie welke rol heeft gespeeld bij het incident.