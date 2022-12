Man gezocht voor aanranding

Omschrijving

De man had een donkere huidskleur en was rond de 1,85 m. lang. Hij was kaal en had een stoppelbaardje. Hij droeg op het moment van het incident een groene jas en een rode trui. Wat ook opviel was het crèmekleurig tasje dat hij bij zich had.



De politie is een onderzoek gestart naar de aanranding en is op zoek naar getuigen. Bij een soortgelijk incident die eerder dit jaar hebben plaatsgevonden nabij het station in Halfweg en Overveen zijn beelden veiliggesteld van een verdachte. Vermoedelijk betreft het dezelfde man.



Weet u wie deze man is? Heeft u hem op woensdagmiddag 12 oktober gezien in de omgeving van het Brouwerskolkpark in Overveen?

Of heeft u meer informatie over deze verdachte? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0800-6070 of bel anoniem met 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).