Pinner met gestolen pinpas gezocht

De politie is op zoek naar een man die op dinsdag 19 juli met een gestolen bankpas een aankoop deed bij een winkel in Bergen. De bankpas was kort daarvoor ontvreemd van een 86-jarige vrouw. Wie herkent deze verdachte?

Omschrijving



Op dinsdag 19 juli rond 14:15 uur werd de 86-jarige vrouw uit Bergen op haar telefoon gebeld door een man die zei namens de bank te bellen. De zogenaamde bankmedewerker vertelde de vrouw dat er problemen waren met haar bankpas en dat hij dit ging oplossen. Hiervoor zou haar bankpas door iemand worden opgehaald. Kort daarna, rond 14:30 uur, kwam er een man aan de deur om de pas mee te nemen. Hij nam de spullen van de mevrouw aan en vertrok daarna te voet richting het centrum. Omdat zij twijfelde nam de vrouw na het voorval contact op met haar bank. Toen bleek dat zij opgelicht was en werd haar bankrekening direct geblokkeerd. Helaas was er al een groot geldbedrag van haar rekening afgeschreven.



Met haar bankpas werd geld opgenomen bij een pinautomaat in Bergen en waren aankopen gedaan bij een winkel in de buurt. De man die in de winkel de gestolen bankpas pinde, staat op beeld. De politie is op zoek naar deze verdachte.