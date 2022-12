Wie herkent de man die een explosief afsteekt?

In de nacht van maandag op dinsdag 27 september 2022 heeft een jongeman brand gesticht bij een bedrijfspand aan de Nieuwstraat. De gevel raakte beschadigd, de brand werd door omwonenden geblust. Er zijn beelden beschikbaar van de verdachte. De politie roept de hulp in van het publiek om hem te identificeren,

Omschrijving

De man komt aanrijden op een blauwe scooter met beenkleed, waarop een blauwe kentekenplaat is bevestigd. Hij verkent eerst de omgeving, met de scooter en daarna ook lopend. Op de beelden is te zien dat hij rookt. Vervolgens plaatst hij een stuk vuurwerk met daaraan bevestigd een fles met een brandbare vloeistof voor de gevel, en steekt dat aan. De ontploffing die wordt teweeggebracht is op afstand te zien. Daarna rijdt de verdachte weg via dezelfde weg als hij aankwam, via het Tramplein.

Er is door de ontploffing een gevaarlijke situatie ontstaan: Het getroffen pand bevond zich tussen andere panden in, in de oude binnenstad van Purmerend. Wanneer brand ontstaat in een oude binnenstad, kan brand zich door de dichte bebouwing, de bouwwijze, mindere bereikbaarheid voor de brandweer en vaak slechte compartimentering snel uitbreiden naar naastgelegen panden.

Wie herkent de man aan de hand van het signalement, al dan niet in combinatie met de gebruikte scooter?