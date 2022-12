94-jarige man slachtoffer van babbeltruc

Omschrijving

Het slachtoffer wordt die middag op zijn huistelefoon benaderd door een zogenaamde medewerker van een postbedrijf die hem vertelt dat ze een pakketje komen leveren. Later komt er inderdaad een vrouw aan de deur met een enveloppe. Het slachtoffer moet een euro bij haar pinnen, wat hij onder protest heeft gedaan. Kennelijk is de pinpas tijdens deze transactie omgewisseld, want kort daarna is er namelijk met zijn bankpas voor bijna 2000 euro aan geld opgenomen en goederen gekocht.



De vrouwelijke verdachte kan als volgt worden omschreven:

- vrouw

- donker getinte huidskleur

- slank postuur

- draagt haar donkere haar omhoog in een knot

- draagt gouden oorbellen

- draagt een grijze jeans met zwarte sneakers met een witte zool

- draagt een ogenschijnlijk licht roze met grijs geruite houthakkersvest.



De mannelijke verdachte kan als volgt worden omschreven:

- man

- lichte huidskleur

- donker kort haar met inhammen

- draagt een donkerkleurig/grijs vest met een rits, met een lichtkleurig T-shirt er onder

- draagt een witte (of erg verkleurde) Albert Heijn-tas bij zich, waar hij later de goederen in doet



Het is niet zeker of de vrouw die het geld opneemt ook dezelfde vrouw is die de bankpas bij de man heeft gestolen. In deze zaak richten we ons daarom primair op de verdachten die op de camerabeelden te zien zijn. Herkent u de verdachten(n) of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in op www.politie.nl. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.