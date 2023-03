Straatroof Poederooienstraat

Omschrijving

In het onderzoek naar deze straatroof zijn beelden van een verdachte naar voren gekomen. De politie deelt deze beelden nu in de hoop te achterhalen wie de verdachte is.



Signalement verdachte

Het signalement van de verdachte:

- Man;

- Getinte huidskleur;

- Klein en vol postuur;

- Vol en rond gezicht;

- Droeg een lichtkleurige broek, een donkere (regen)jas met daaronder een zwarte capuchontrui.



Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.