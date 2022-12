Wie herkent deze twee verdachten van een straatroof?

Woensdagavond 22 juni 2022 wordt een 47-jarige man op de Swammerdamstraat in Amsterdam-Oost slachtoffer van een gewapende straatroof. Onder bedreiging van vuurwapens weten meerdere mannen hem van zijn dure horloge en tas te bestelen. De recherche heeft zicht op vijf verdachten in de zaak, over drie is informatie over hun vermoedelijke identiteit. Wie de andere twee verdachten zijn staat nog niet vast. In de hoop te achterhalen om wie het gaat, deelt de politie nu beelden van het duo.

Omschrijving

Afspraak

Het slachtoffer gaat die avond uiteten met een vrouw die hij online heeft leren kennen. Omdat de vrouw even snel iets moet ophalen bij een restaurant aan de Ruysstraat, rijden de twee vanuit Amsterdam-Zuidoost eerst daar naartoe. Terwijl het slachtoffer een parkeerplek probeert te vinden, stapt de vrouw alvast uit en loopt naar het restaurant toe. Vrij snel daarna, het slachtoffer staat stil op de kruising van de Swammerdamstraat en de Deymanstraat, komt een onbekende man (verdachte 1) naar de auto gelopen. Deze man vraagt het slachtoffer om een sigaret en een vuurtje, krijgt deze en loopt dan weer weg.



Swammerdamstraat

Vervolgens rijdt het slachtoffer verder en parkeert zijn auto in de Swammerdamstraat. Hij zit rond 22.10 uur nog steeds op de vrouw te wachten als hij opnieuw benaderd wordt door verdachte 1. Hij is nu in het bijzijn van drie andere mannen: verdachte 2, 3 en 4. Zowel verdachte 1 als verdachte 2 komen via een openstaand autoraam en opengetrokken deur op het slachtoffer af en bedreigen hem met een vuurwapen. Verdachte 3 en 4 houden zich op dat moment op in de deuropening van de auto bij verdachte 2. Al snel blijkt waar het de verdachten om te doen is.

Horloge en tas

Ze schreeuwen in het Nederlands door elkaar heen dat het slachtoffer zijn horloge moet afgeven. Het slachtoffer denkt in eerste instantie dat het om nep-vuurwapens gaat en hij antwoordt dat ze rustig aan moeten doen. Als het slachtoffer ziet en hoort dat verdachte 1 zijn vuurwapen doorlaadt, realiseert hij zich dat het om een echt vuurwapen gaat. Hij geeft zijn Rolex-horloge daarom toch maar af. Maar dit is niet genoeg, want verdachte 1 begint aan het Louis Vuitton-schoudertasje van het slachtoffer te trekken. Verdachte 1 trekt zo hard dat de schouderband van de tas breekt. Wanneer dit gebeurd is, kan verdachte 1 het tasje weggrissen en hard wegrennen. De andere drie verdachten zijn kort daarvoor al weggerend.

Beelden verdachten

Direct na de beroving schakelt het slachtoffer de politie in. In het hierop volgende rechercheonderzoek komen vijf verdachten naar voren. Dit gaat om de vier mannen die het slachtoffer bij zijn auto benaderd en beroofd hebben én de vrouw met wie het slachtoffer had afgesproken. Op beelden van het restaurant waar zij iets op zou gaan halen is namelijk te zien dat zij meerdere malen contact heeft met één van de mannelijke verdachten. Na de beroving is zij die woensdagavond ook niet meer bij het slachtoffer teruggekomen. Naast de beelden van het restaurant heeft de recherche ook videomateriaal van de straatroof zelf en van verdachte 1 en verdachte 3 op metrostations Wibautstraat en Bullewijk. Het is nog niet duidelijk wie verdachte 1 is en hetzelfde geldt voor verdachte 3. Over de andere drie verdachten heeft de recherche informatie over hun vermoedelijke identiteit en daarom worden zij op de beschikbare beelden onherkenbaar getoond.

Signalement verdachten

De recherche is dringend op zoek naar informatie over verdachte 1 en verdachte 3. Hun signalementen:

Signalement verdachte 1:

- Man;

- Donker getinte huidskleur;

- Kort, krullend, donker haar;

- Droeg: zwarte jas met capuchon, zwarte broek met geel embleem rechter heup, zwarte sportschoenen, met witte accenten en opvallende biezen bij veters.

Signalement verdachte 3:

- Man;

- Donkere huidskleur

- Kort, zwart, kroezend haar;

- Droeg: donkerkleurig shirt met witte tekst op linker borst en opvallende print op rug, donkere broek, witte sportschoenen met donkere accenten en lichte zolen.

Buit en impact

De daders maken bij de straatroof dus een Rolex-horloge en een zwarte Louis Vuitton-schoudertas buit. Het horloge betreft type Daytona van staal en is goud van kleur. In de weggenomen tas zaten onder andere belangrijke documenten en een Cartier-bril model Picadilly. Naast de materiele schade heeft de beroving ook een behoorlijke emotioneel impact op het slachtoffer gehad.

Informatie delen

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Bijvoorbeeld over de gestolen goederen? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.