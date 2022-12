Wie zijn deze twee mannen die verantwoordelijk zijn voor een plofkraak op de iepenweg?

Op zondag 7 augustus 2022 worden omwonenden aan de Iepenweg in Amsterdam-Oost in de vroege ochtend opgeschrikt door een harde knal. Rond 05.20 uur hebben twee nog onbekende verdachten met explosieven de voorzijde van een gelduitgifteautomaat verwoest en daarmee veel schade veroorzaakt. Wie zijn hiervoor verantwoordelijk? De politie deelt de beelden van de twee verdachten. Kijkt u mee?

Omschrijving

Sporen op plaats delict

Direct na de plofkraak is er uitgebreid onderzoek gedaan op de plaats delict. Rechercheurs van de forensische opsporing troffen in de brokstukken onder ander een voorwerp aan dat vermoedelijk is gebruikt om de explosie te veroorzaken. Op dit voorwerp zijn voor de recherche zeer interessante en relevante sporen aangetroffen.

Schade en onveiligheid

Het moge duidelijk zijn: plofkraken geven omstanders en omwonenden een groot gevoel van onveiligheid en zorgen voor veel schade. Bij de plofkraak aan de Iepenweg zijn niet alleen de gevel en de automaat volledig verwoest. Ook auto's en fietsen, die voor de automaat op de openbare weg geparkeerd stonden, zijn beschadigd geraakt. Tevens was het glas van een naastgelegen centrale toegangsdeur door de enorme drukgolf van de explosie verwoest. Op wie kan deze schade verhaald worden?

Signalementen

In deze zaak is de recherche op zoek naar twee in het zwart geklede verdachten:

NN1

- Getinte huidskleur|

- Wit mondkapje|

- Donkerkleurige jas met capuchon met op de rug en borst een opdruk van The North Face

- Donkerkleurige broek met een witte streep aan de zijkant

- Donkerkleurige schoenen

- Witte handschoenen

NN2

- Donkerkleurige jas

- Donkerkleurige broek

- Donkerkleurige schoenen

Vragen

Herkent u de twee mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.