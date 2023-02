Zware mishandeling parkeergarage Tesselschadestraat

Omschrijving

Die ochtend lopen twee mannen (de latere slachtoffers) en twee vrouwen met een voor hun onbekende man vanaf het Leidseplein naar een parkeergarage aan de Tesselschadestraat. De onbekende man heeft aangeboden hen naar huis te brengen. In de parkeergarage wordt de chauffeur benaderd door twee andere onbekende mannen. Er ontstaat een verhitte woordenwisseling tussen de drie mannen. Waar dit precies over gaat, wordt het viertal niet duidelijk. De vrouwen vinden de situatie niet prettig en vertrekken direct. De twee latere slachtoffers proberen ondertussen het conflict te sussen.



Op een bepaald moment wordt het conflict fysiek en worden de slachtoffers door de onbekende mannen in elkaar geslagen: een van de slachtoffers wordt zelfs bewusteloos geslagen. Terwijl hij op de grond ligt, wordt hij tegen zijn hoofd geschopt. Afgezien van een gebroken kaak (waar hij aan geopereerd moest worden) houdt hij ook een hersenschudding over aan deze mishandeling. Het tweede slachtoffer is ook mishandeld en heeft hier een scheur in zijn kaakbeen aan over gehouden.



Na de mishandeling belt één van de slachtoffers met de politie. Ondertussen rijdt de chauffeur in zijn auto door de garage. Hij weet één van de verdachten op beeld vast te leggen. Deze verdachte is ook gefilmd bij de parkeerautomaat in de parkeergarage.



Signalement verdachte

De verdachte die vastgelegd is op beeld kan als volgt worden omschreven:

- Man;

- Donker kort haar;

- Donkere baardgroei;

- Donkerkleurig jack;

- Wit/lichtkleurig shirt.



Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.