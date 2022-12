Babbeltruc – Kastanjesingel - Rotterdam

Omschrijving

Op woensdag 19 oktober rond 16:00 uur kwam een man bij een bijna 94-jarige, dementerende vrouw aan de deur. Hij praat zich naar binnen en na enige tijd vertrekt hij weer.

De volgende dag is de zoon van mevrouw op bezoek, wanneer iemand van de bank belt omdat er groot bedrag was gepind van haar rekening. Het gaat om een aantal betalingen voor in totaal ruim 3000 euro. De bank heeft de pas toen geblokkeerd. De zoon gaat op zoek naar haar portemonnee en ziet dat twee bankpasjes missen. De dame geeft aan dat zij die niet aan de man heeft gegeven.

Het slachtoffer kon zich niet meer herinneren met welk praatje de man is binnengekomen en hoe hij er uitzag. Gelukkig hebben we beelden, waarop twee jonge mannen te zien zijn die pinnen met de gestolen passen. We hebben de beelden op dit moment nog geblurd, omdat we vermoeden dat de daders minderjarig zijn. Herkent u hen, of herken je jezelf, meld je dan! Daarmee voorkom je dat je een volgende keer herkenbaar getoond wordt.