Overval – Rietdijk – Rotterdam

Omschrijving

Rond 20.30 uur werden medewerkers van de cafetaria opgeschrikt door twee mannen die binnen kwamen en geld eisten. Eén van hen dreigde daarbij met een vuurwapen. De twee mannen, beide donker gekleed, maakten geld uit de kassalade buit. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de schrik zat er goed in.



De twee overvallers kwamen aan op de scooter vanuit de richting Waalhaven Oostzijde of Schulpweg. De motor van de scooter lieten ze draaien terwijl zij de cafetaria overvielen. Daarna vertrokken ze in de richting van de Verboomstraat.



Wie weet wie deze overvallers zijn? Of heeft u meer informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of tip anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van onderstaand tipformulier.