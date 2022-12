Schietincident - Vijf Werelddelen - Rotterdam

In de nacht van zaterdag op zondagochtend 18 september 2022 is er een restaurant beschoten aan de Vijf Werelddelen. Hierbij is er niemand gewond geraakt. De politie is direct een onderzoek gestart en heeft goede camerabeelden van de verdachte.

Omschrijving

In de vroege ochtend van 18 september rond 06.00 uur is er een restaurant beschoten aan de Vijf Werelddelen in Rotterdam. Dit werd niet direct opgemerkt, maar pas de volgende ochtend op het moment mensen kogelgaten in het pand zagen zitten. Toen dit bij ons gemeld werd, gingen agenten direct ter plaatse. Zij troffen inderdaad meerdere kogelinslagen aan. De Forensische Opsporing startte direct een sporenonderzoek.



Gelukkig raakte niemand gewond bij het schietincident, maar dat had ook anders kunnen lopen. Daarom komen we er graag achter wie er verantwoordelijk is of zijn voor deze daad. De recherche startte een onderzoek; zo is er buurtonderzoek gedaan en zijn er camerabeelden uit de omgeving veiliggesteld en hierdoor hebben we beelden van de dader. Op de beelden is te zien dat een man een paar keer heen en weer langs het pand loopt. Vervolgens loopt hij terug naar het restaurant en vuurt een aantal schoten af.