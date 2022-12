Wie herkent overvaller tankstation Vaanweg

In de nacht van 15 op 16 november overviel een donker geklede man met vuurwapen en opvallend blauwe handschoenen een tankstation aan de Vaanweg. Er is geen buit gemaakt en niemand raakte gewond.

Omschrijving

Op beelden lijkt het erop dat de man even voordat hij naar binnen gaat een vuurwapen doorlaadt. Eenmaal binnen bedreigt de overvaller de medewerkster die gelukkig achter glas zit. Op het moment dat zij zegt dat de politie gealarmeerd is, vlucht de overvaller zonder buit.

De politie is op zoek naar mensen die informatie kunnen geven over de overvaller of/ en de vluchtroute van de overvaller. In het bijzonder komt de politie graag in contact met de bestuurder van een Audi die op het moment van de overval het tankstation binnen reed.