Mannen overvallen 93-jarige vrouw

Op maandag 28 november kwam er een man met een smoes aan de deur bij een 93-jarige vrouw aan het Vondelpark in Maassluis, later volgde er nog een man. Ze doorzochten het huis en gingen met verschillende spullen weer weg. Wie zijn deze twee mannen?

Omschrijving

Het was die maandag rond 18.00 uur toen de man aanbelde en tegen de 93-jarige bewoonster vertelde dat er iets mis was in haar huis en dat hij dat even moest controleren, en de politie zo zou komen. Hij duwde op hetzelfde moment de deur verder open. Hij liep het huis door naar de woonkamer en pakte verschillende spullen. Er werd aangebeld en daar kwam zijn handlanger. Samen vertrokken ze weer en namen een ketting, meerdere ringen, geld en een bankpas mee. De vrouw bleef gelukkig ongedeerd, maar is flink van slag.

Wie zijn deze twee mannen?

Gelukkig staan ze op de camerabeelden. Herkent u ze? Of heeft u ze misschien eerder in de flat gezien of bent u onlangs gebeld met een soort gelijke smoes?

Ze hadden beiden een petje op en een capuchon. Eentje had groene tekens op zijn capuchon. De ander droeg een North face jas en had witte accenten op zijn zwarte gympen.

Misschien zegt u dat iets.

Meld het via 0900-8844 of gemakkelijk via het tipformulier.