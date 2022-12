Berovingen – Reeshof – Tilburg

Wie zijn deze drie mannen die zaterdag 26 november twee jongens bedreigden in het Reeshofpark in Tilburg? Onder dreiging moesten ze hun pinpas af staan en werd er door de daders een geldbedrag gepind bij een automaat op de Westermarkt. Mogelijk is deze dadergroep ook betrokken bij een beroving die plaatsvond op zondag 13 november op de Heyhoef en een poging beroving die plaatsvond op zaterdag 19 november op de Langedijk. Twee van de drie daders staan op beeld. Herkent u de daders?

Omschrijving

Zaterdag 26 november

Op zaterdag 26 november worden twee jongens rond 21:50 uur in het Reeshofpark aangesproken door drie onbekende mannen. Twee van hen zitten samen op een scooter en derde zit alleen op een scooter. Het drietal bedreigt de twee jongens en eisen hun pinpas. Twee van de drie mannen gaan er met de pinpas vandoor en proberen vervolgens geld te pinnen bij een automaat op de Heyhoef. Omdat deze buitengebruik is gaan ze vervolgens naar de Westermarkt om te pinnen. De derde dader blijft bij de twee slachtoffers, wacht tot het geld is gepind en gaat wanner de buit binnen is er ook vandoor.

Camerabeelden

Op camerabeelden is te zien dat de verdachte, die pint met gestolen pinpas, een helm draagt van het merk Shark. Ook heeft hij een donkere jas aan van het merk Peutery, een donkere spijkerbroek met ‘beschadigingen/vlekken’, een witte trui of vest met capuchon en witte sneakers. Op de beelden is naast de pinner een tweede verdachte te zien. Hij draagt een helm van het merk Roof Boxer. Hij draagt een donkere jas en een trainingsbroek met een brede witte streep met daarop zwarte letters. Weet u van welk merk deze trainingsbroek is? Het onderzoeksteam dacht aan Lacoste, maar dat is het vermoedelijk niet. De drie daders zijn vermoedelijk tussen de 17 en 20 jaar oud. Twee van hen hebben een getinte huidskleur en een van hen een donkere huidskleur. Ze zijn tussen de 1.70 meter en 1.80 meter lang.

De afgelopen drie weken vonden er in de Reeshof drie incidenten plaats. Alle drie de incidenten werden ‘s avonds in het weekend gepleegd. En wat opvallend is, is dat er telkens mannen in donkere kleding gebruik maken zwarte scooters. Mogelijk gaat het om dezelfde dadergroep.

Op zondag 13 november worden twee jongens rond 22:15 uur in winkelcentrum de Heyhoef aangesproken door drie onbekende mannen. Twee van hen zitten samen op een scooter en de derde zit alleen op een scooter. Het drietal bedreigt de twee jongens en gaan er met hun mobiele telefoons en muziekboxen vandoor.

Op zaterdag 19 november wordt een fietser op de Langedijk rond 19:30 uur tot stilstand gebracht door twee personen op een scooter. De fietser wordt tegen het gezicht geslagen en de daders eisen zijn jas. Het slachtoffer deinst niet terug, slaat een van de daders en rent vervolgens weg. Hij schuilt een stuk verderop en durft na enige tijd om hulp te vragen bij een nabijgelegen woning. Misschien is het iemand, die de dader kent, opgevallen dat hij naar aanleiding van de klap verwondingen in zijn gezicht had.