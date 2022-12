Beschieting woning - Lagelandstraat - Den Bosch

Omschrijving

Zondagmiddag 18 december ontdekte een bewoonster van een woning aan de Lagelandstraat in Den Bosch dat er kogelinslagen in haar raam zaten. Vermoedelijk is de woning in de nacht van zaterdag op zondag beschoten. Er was toen niemand thuis. Dit had natuurlijk heel anders af kunnen lopen.

De recherche in Den Bosch doet verder onderzoek, ook naar waarom nu dit huis beschoten werd. We hopen dat er mensen in de omgeving zijn die bruikbare camerabeelden hebben. Of zelfs een deurbelcamera hebben hangen die mogelijk het een en ander heeft vastgelegd. Heeft u beelden? Deel ze dan met de politie. Daarnaast komen we graag in contact met mensen die meer weten. Meld je dus als je iets gezien of gehoord hebt. Neem contact met ons op via 0900-8844. Anoniem kan uiteraard ook op 0800-7000.