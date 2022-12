Brandstichting - Anjerstraat - Helmond

Omschrijving

Op de beelden is te zien dat kort na de brandstichgting een persoon uit deze woning komt. We willen graag weten wie deze persoon is. Weet u wie dit is of heeft u andere informatie over deze brand? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Dat kan uiteraard ook anoniem via 0800-7000. Of geef uw tip online door!