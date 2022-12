Brandstichting - De Hoof - Someren

Op donderdag 24 november 2022 werd er tussen 00.00 uur en 00.30 uur brand gesticht bij een kampeerboerderij aan De Hoof in Someren. Het gebouw raakte zwaar beschadigd door de brand. Gelukkig was de boerderij niet in gebruik toen de brand woedde. Maar dit had natuurlijk veel ernstiger kunnen aflopen.

Omschrijving

Kampeerboerderij

Het pand in kwestie is een kampeerboerderij en op het moment van het uitbreken van de brand niet in gebruik als woon – of slaapverblijf.

Vanaf maandag 28 november zouden er echter 450 vluchtelingen ondergebracht gaan worden in de boerderij. Het had dus ook heel anders kunnen aflopen.



Camerabeelden brandstichting

Onze recherche beet zich vast in deze zaak en dat onderzoek leverde diverse camerabeelden op. Op de beelden is te zien dat er een auto komt aanrijden. In het voertuig zitten twee personen. Een persoon stapt uit aan de bijrijderskant van de auto. Die loopt met een jerrycan richting de boerderij en giet een vloeistof bij het pand en steekt dit aan. De persoon stapt daarna weer in het voertuig aan de bijrijderszijde waarna de auto wegrijdt.



Het lijkt te gaan om een Volkswagen Golf type 4, met als specifieke kenmerken de velgen, donkere sierstrip, een deuk en het dakraam. Verder is te zien dat de bestuurder in de auto af en toe een sigaret lijkt aan te steken en daardoor op die momenten zichtbaar is. De bijrijder is degene die de brand daadwerkelijk aansteekt. Op het moment dat de brand aangestoken wordt is een vuurbalachtige flits te zien.

Wij willen graag weten wie deze personen zijn geweest. Kent of herkent u een van de / of beide personen? Of mogelijk kent u de auto, een Volkswagen Golf type 4, waarin zij zich verplaatsten. Of misschien bevond u zich in de buurt op het moment van het uitbreken van de brand en heeft u (kort daarvoor, tijdens of erna) iets relevants gezien? Laat het ons weten en neem contact met ons op om uw informatie te delen.