Explosie - Kapelaan Koopmansplein - Den Bosch

Waarom werd een voordeur bij een woning in Den Bosch opgeblazen? In Den Bosch zaten de bewoners van een appartementencomplex midden in de nacht rechtop in hun bed vanwege een explosie bij hun voordeur.

Omschrijving

Op vrijdag 25 november 2022 wordt rond 01.30 uur een voordeur van een woning in een appartementencomplex aan Kapelaan Koopmansplein met een pijpbom opgeblazen. De enorme explosie was in het hele appartementencomplex te horen en te voelen. Gewonden waren er gelukkig niet maar de schade was behoorlijk. Overal glas, puin houtsplinters en metaalfragmenten. De voordeur was volledig uit z’n voegen geblazen en binnen in de hal lag ook overal puin en ook metaalresten.

We laten beelden zien van de daders en vragen uw hulp bij het vinden van deze twee. Heeft u de mannen van de beelden zien lopen rond 01.30 uur die nacht? Of heeft u misschien andere informatie over deze poging doodslag? Neem contact met ons op als u meer denkt te weten!