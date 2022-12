Handgranaat - Hildebrandstraat - Den Bosch

Omschrijving

Op 9 juli rond 03.30 uur zien we hoe een man bij een zonnestudio aan de Hildebrandstraat een handgranaat aan de gevel van een zonnestudio vastmaakt. Hij is even aan het rommelen en binnen een minuut loopt hij weer weg, achter een geparkeerde auto. Dan gooit hij iets brandends richting de gevel en gaat er met een rotgang vandoor. Een paar tellen later volgt een enorme ontploffing. Dat bleek niet de granaat te zijn, maar zwaar vuurwerk. De granaat werd de volgende dag door de EOD verwijderd.

We hebben de scooterrijder op zijn vlucht een aardig eindje door Den Bosch kunnen volgen en laten beelden van hem zien. Weet u wie dit is? Waar de politie hem kan vinden? Laat het weten!